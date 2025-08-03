Пілот Денис Юдін отримав звання Герой України: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України майору Денису Юдіну та вручив йому орден Золота зірка.

Про це йдеться в указі глави держави №568/2025.

Денису Юдіну присвоєно звання Героя України

– За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання герой України з врученням ордена Золота зірка Юдіну Денису Руслановичу – майору, – зазначено в тексті указу.

Майор Денис Юдін є військовим пілотом.

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Під час бойових вильотів він завдавав ударів по стратегічно важливих об’єктах ворога: командних пунктах, бронетехніці, складах з боєприпасами, місцях зосередження живої сили противника.

На рахунку майора Юдіна – 294 перемоги в повітряному просторі.

Військовий льотчик також відзначений низкою державних нагород, зокрема орденом За мужність, президентською відзнакою За оборону України, медаллю Залізний хрест.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ. Ним став Анатолій Кривоножко, який з серпня 2024 року був тимчасовим виконувачем обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ.

У липні президент підписав указ, яким присвоїв полковнику, військовому льотчику Дмитру Вільгельмовичу Фішеру звання Героя України з нагородженням орденом Золота зірка посмертно.

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