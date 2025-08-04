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Інфографіка
Інфографіка
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Атака на аеродром Саки: дрони СБУ вразили п’ять російських винищувачів

СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України провела успішну нічну спецоперацію на військовому аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили у СБУ.

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Безпілотники ЦСО А вразили п’ять російських винищувачів, а також склад авіаційного озброєння на території аеродрому в Саках.

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За даними СБУ, повністю знищено літак Су-30СМ, ще один зазнав пошкодження. Також уражено три бомбардувальники Су-24. Вартість одного Су-30СМ може сягати 35–50 мільйонів доларів.

Авіабаза Саки є ключовою для російських операцій у Чорному морі. У СБУ наголосили, що ця операція стала черговим кроком до послаблення військових можливостей окупантів та нагадала ворогу: на українській землі безпечних місць для них немає.

Аеродром Саки

Фото: Факти ICTV

Нагадаємо, уночі 3 серпня в російському Адлері Краснодарського краю пролунали вибухи – ударні дрони атакували місцеву нафтобазу.

Під час нічної атаки на Адлер в аеропорту Сочі пасажирів евакуювали в укриття, проте людям там не сподобалося – дехто скаржився на брак води і місць для сидіння.

У Міноборони РФ заявили всього про один збитий за ніч безпілотник у Краснодарському краї.

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