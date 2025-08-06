Оголосили голодування: депортовані Росією українці застрягли на кордоні з Грузією

У зв’язку з активізацією Росією депортації українців через кордон із Грузією спостерігається погіршення ситуації на пункті пропуску Даріалі. Водночас Україна готова забирати своїх громадян напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову.

Про це повідомили в українському Міністерстві закордонних справ України.

Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні

Складна гуманітарна ситуація на російсько-грузинському кордоні спостерігається з другої половини червня.

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Завдяки спільним діям МЗС України та компетентних органів протягом червня-серпня вдалося вдалося організувати виїзд 44 нашим громадянам. Проте ще 96 українців перебувають і у буферній зоні пункту пропуску Даріалі.

– Водночас Росія продовжила надсилати більшу кількість депортованих, що може свідчити про цілеспрямовану російську операцію, – наголошують у МЗС України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже публічно закликав російську сторону повернути депортованих наших громадян безпосередньо на кордон з Україною.

– Наша держава готова забирати своїх людей напряму, а не в обхід через Грузію та Молдову. Станом на зараз констатуємо, що РФ ігнорує цей заклик, що також свідчить про свідоме бажання Москви створити гуманітарну кризу на російсько-грузинському кордоні, – наголосили у відомстві.

У МЗС зазначили, що переважна кількість українців, яких Росія депортує на кордон з Грузією — це люди, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Серед них є як ті, хто відбував покарання на тимчасово окупованих територіях України та був примусово переміщений на територію РФ, так і українці, які перебували на території РФ і були засуджені за вчинені там злочини.

Як пояснили у МЗС, пункт Даріалі використовувався для повернення депортованих громадян України і в попередні роки. Проблема загострилася протягом липня, ставши наслідком більш активних депортаційних дій РФ стосовно українців у червні. Ще однією причиною погіршення ситуації на п\п є призупинення Молдовою транзиту осіб зазначеної категорії на певному етапі.

– Громадяни України опинилися в буферній зоні грузинсько-російського кордону у вкрай складному становищі, оскільки грузинська сторона висловила готовність забезпечити організоване перевезення цих громадян до аеропорту Тбілісі лише після підтвердження молдовською стороною готовності прийняти їх в якості країни транзиту, – пояснюють у відомстві.

Щоб врегулювати гуманітарні аспекти перебування українців у буферній зоні грузинського кордону, посольство України в Грузії активно працює з грузинською стороною. До процесу залучаються представництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста, УВКБ ООН та Міжнародної організації міграції в Грузії.

5 серпня до посольства України у Грузії звернулися від 5 наших громадян, які були депортовані з території РФ та тимчасово утримуються у п/п Даріалі. Вони повідомили про початок безстрокового голодування з вимогою дозволити їм перетнути кордон Грузії. До голодування долучаються й інші громадяни, які знаходяться у цьому пункті пропуску.

Отримавши інформацію про початок голодування, консули посольства України в Грузії негайно вирушили на кордон для зустрічі з українцями у пункті пропуску Даріалі та звернулися до грузинської сторони з вимогою невідкладного та безперешкодного доступу.

Наразі задля якомога швидшого вирішення цієї гуманітарної кризи МЗС працює, залучаючи посольства України в Грузії та Молдові, співпрацюючи з зацікавленими міністерствами та відомствами цих країн та України.

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