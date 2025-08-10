Українські воїни звільнили від окупантів Безсалівку на Сумщині

Сили оборони України повідомили про звільнення та повну зачистку від російських окупантів населеного пункту Безсалівка Сумської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони звільнили Безсалівку: що відомо

В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. У ході бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

ЗСУ наголосили, що продовжують знищувати ворога та наближають справедливий мир для України.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Синельникове, що на Дніпропетровщині. Під удар потрапила залізнична інфраструктура.

За словами Сергія Лисака, через нічну атаку дронів у Синельниковому сталося декілька пожеж. Вибухами пошкоджена інфраструктура, є руйнування на транспортному підприємстві.

Також, у ніч на 10 серпня ворог запустив по Україні 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Раніше, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол повідомив, що Сили оборони готують сюрпризи для російських окупантів. За словами командувача, ці заходи стосуються як технологічного, так і інженерного вдосконалення позицій.

