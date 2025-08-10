Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Українські воїни звільнили від окупантів Безсалівку на Сумщині

ЗСУ знищили прапор РФ на кордоні з Чернігівщиною
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України повідомили про звільнення та повну зачистку від російських окупантів населеного пункту Безсалівка Сумської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони звільнили Безсалівку: що відомо

В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. У ході бойових дій українські військові ліквідували 18 російських загарбників.

Зараз дивляться

ЗСУ наголосили, що продовжують знищувати ворога та наближають справедливий мир для України.

Безсалівка

Фото: deepstatemap

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Синельникове, що на Дніпропетровщині. Під удар потрапила залізнична інфраструктура.

За словами Сергія Лисака, через нічну атаку дронів у Синельниковому сталося декілька пожеж. Вибухами пошкоджена інфраструктура, є руйнування на транспортному підприємстві.
Також, у ніч на 10 серпня ворог запустив по Україні 100 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Раніше, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол повідомив, що Сили оборони готують сюрпризи для російських окупантів. За словами командувача, ці заходи стосуються як технологічного, так і інженерного вдосконалення позицій.

Читайте також
Трали з танками та БТР: росіяни масово везуть техніку на Запорізький напрямок
росіяни в сирії

Пов'язані теми:

війнаВійна в УкраїніЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь