РФ за тиждень запустила понад тисячу авіабомб і майже 1 400 дронів – Зеленський

Протягом минулого тижня РФ застосувала проти України більше тисячі авіабомб та майже 1 400 ударних дронів, також продовжуються ракетні удари.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про удари РФ по Україні за минулий тиждень

– Ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства, – наголосив глава держави.

За його словами, РФ затягує війну, тому потрібен більший тиск світу.

– Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць, – додав Зеленський.

Президент зауважив, що на фронті ситуація також залишається напруженою – російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

– Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32 окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 до 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади… Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

