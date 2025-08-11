Укр Рус
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ атакувала Україну 71 дроном: скільки БпЛА вдалося збити

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

У ніч на 11 серпня (із 20:30 10 серпня) російський ворог запустив по Україні 71 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атакував ворог Україну з напрямків Шаталова, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, що в Російській Федерації.

Атака дронів на Україну 11 серпня: що відомо

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили/подавили 59 ворожих безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 12 дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Ворожий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Крім того, Сили оборони знищили ще 1000 окупантів на різних ділянках фронту.

У ніч на 11 серпня сили ППО на Миколаївщині знешкодили два безпілотники типу Шахед.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 265-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

