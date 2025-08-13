Кабмін дозволив бронювати 100% працівників прифронтовим підприємствам

13 серпня Кабінет міністрів змінив порядок бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств, що працюють у зоні бойових дій.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Зміни до бронювання військовозобов’язаних: що відомо

Кабінет міністрів розширив можливості для бронювання працівників на прифронтових територіях.

Зараз дивляться

Згідно з документом, право на бронювання мають 100% працівників підприємств, які визнані критично важливими та працюють на територіях, де можливі бойові дії або відбуваються активні бої. Перелік цих території визначає Мінрозвитку.

У міністерстві зазначають, що змінити ліміти бронювання можна через портал Дія, який надавав підтвердження критичності інфраструктури, підставою для якої були звернення військових адміністрацій.

Зміни до бронювання, як вважають у відомстві, можуть сприятливо впливати на постійне виконання підприємствами оборонних завдань та будуть сприяти стабільній роботі компаній у прифронтових містах.

– Це рішення дозволяє підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, і водночас забезпечити потреби оборони. Ми створюємо механізм, який гнучко реагує на виклики та дає змогу підприємствам продовжувати свою діяльність навіть під час активних бойових дій, – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

У міністерстві нагадали, що порядок бронювання для підприємств залишиться незмінним.

Як отримати бронювання:

Підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням уповноваженого органу,

Заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія,

Формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.