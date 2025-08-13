Стармер: Україна має отримати надійні гарантії безпеки у межах будь-якої угоди

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності у межах будь-якої угоди.

Про це він сказав за підсумками спільної онлайн-конференції з лідерами країн Європи, президентом України Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом.

Стармер про зустріч з лідерами Європи і Трампом

У середу, 13 серпня, відбулася телефонна розмова за участю лідерів США, України, Франції, Великої Британії, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі, НАТО та Європейського Союзу.

– Усі лідери погодилися, що цей тиждень є важливим для майбутнього України, – йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що вони подякували Трампу “за його зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів з метою досягнення перемир’я та припинення кровопролиття”.

Стармер наголосив, що підтримка Києва з боку Лондона є непохитною.

– Прем’єр-міністр чітко заявив, що наша підтримка України є непохитною – міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, а Україна повинна мати надійні та перевірені гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в межах будь-якої угоди, – йдеться у заяві.

Там додали, що Європа готова підтримати це і продовжуватиме співпрацю з Трампом і Зеленським задля справедливого й тривалого миру в Україні.

Серед іншого сторони висловили сподівання на подальші переговори після зустрічі 15 серпня на Алясці у США за участю Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Після спільної конференції Володимир Зеленський висловив сподівання, що відбудеться обговорення припинення вогню під час зустрічі президента Трампа та Путіна на Алясці.

