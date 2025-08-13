Зеленський прибув до Берліна: що відомо про програму візиту

У середу, 13 серпня, президент Володимир Зеленський прибув у Берлін для відеоконференції з лідерами ЄС, генсекретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом.

Про це відомо з відео, опублікованого Офісом президента.

Зеленський у Берліні: які зустрічі запланували для президента

На відео можна побачити, як Зеленський сходить з трапа літака в Берліні. На злітній смузі його зустріли посол України в Німеччини та посадовці.

Зазначимо, що спершу український президент зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, після чого лідери візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, президентом США Трампом та генсекретарем НАТО.

Після цієї зустрічі, близько 17 години за Києвом, очікуються заяви очільників України та Німеччини для ЗМІ.

Також 13 серпня має пройти онлайн-засідання коаліції охочих.

