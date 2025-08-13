Укр Рус
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Зеленський прибув до Берліна: що відомо про програму візиту

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У середу, 13 серпня, президент Володимир Зеленський прибув у Берлін для відеоконференції з лідерами ЄС, генсекретарем НАТО Марком Рютте і президентом США Дональдом Трампом. 

Про це відомо з відео, опублікованого Офісом президента. 

Зеленський у Берліні: які зустрічі запланували для президента

На відео можна побачити, як Зеленський сходить з трапа літака в Берліні. На злітній смузі його зустріли посол України в Німеччини та посадовці. 

Зараз дивляться

Зазначимо, що спершу український президент зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, після чого лідери візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, президентом США Трампом та генсекретарем НАТО. 

Після цієї зустрічі, близько 17 години за Києвом, очікуються заяви очільників України та Німеччини для ЗМІ. 

Також 13 серпня має пройти онлайн-засідання коаліції охочих. 

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

