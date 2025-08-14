Путін готує для Трампа “історичні матеріали”, щоб виправдати війну в Україні – ЦПД

Російський диктатор Володимир Путін готує до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом на Алясці певні “історичні матеріали”, які мають довести, що Україна нібито “штучна держава”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на інформацію розвідки.

Як Путін готується до зустрічі з Трампом 15 серпня

Там кажуть, що йдеться про географічні карти, за допомогою яких Путін намагатиметься переконати Трампа у тому, що сучасна України “сформована за рахунок територій інших країн”.

Зараз дивляться

– Це начебто має виправдати військову агресію Кремля проти України та претензії РФ на українські території, – мовиться у повідомленні.

У ЦПД такі псевдоісторичні спекуляції називають типовим прийомом російської пропаганди, до яких неодноразово вдавався у виступах і сам Путін.

– Подібний підхід є неприпустимим з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою, – зауважують в центрі.

І нагадують, що більшість країн або їх частин у минулому входили до інших держав, зокрема й нинішня РФ, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх її територій належали Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо.

– Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн, – резюмували в ЦПД.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.