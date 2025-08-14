Ракета Буревісник: характеристики зброї, якою РФ лякає світ

Російський диктатор Володимир Путін знову почав лякати світ ядерною зброєю. Іноземні видання повідомляють, що Росія може готуватися до випробування крилатої ракети 9М730 Буревісник з ядерною боєголовкою.

Що відомо про ракету Буревісник: основні характеристики та особливості – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ракета Буревісник: характеристики зброї

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко розповів, що у ракеті Буревісник розігрів повітря відбувається завдяки портативному ядерному реактору.

Нагріте повітря несе з собою радіоактивне забруднення, тому це озброєння називають летючим Чорнобилем, звернув увагу експерт.

За інформацією російських військових медіа, ракета Буревісник приблизно у півтора раза більша за Х-101, а її швидкість становить близько 900 км на годину, зазначив Романенко.

– Ракета має необмежену дальність польоту через те, що ядерний двигун може працювати дуже довго. Тобто вона може пролітати десятки тисяч кілометрів, – сказав Романенко.

Швидкість, висота польоту та інші параметри ракети Буревісник такі самі, як у звичайних крилатих ракет, зазначив авіаексперт, тому її можуть збивати всі засоби протиповітряної оборони, зокрема винищувачі та зенітні ракетні комплекси.

– Але проблема, коли ця збита ракета впаде на землю. Звичайно, що ядерний реактор буде пошкоджений і доведеться робити дезактивацію в місцевості, де ця ракета впала. Такі основні небезпеки від цього зразку зброї, – звернув увагу він.

Площа ураження у разі влучання та збиття залежить від того, яким буде виток радіоактивного палива на місцевості.

За словами Романенко, радіус ураження ракети Буревісник залежить від того, яка буде бойова частина.

– Я не думаю, що вкрай високовартісні ракети, ще недопрацьовані, матимуть звичайні фугасні бойові частини. Скоріше за все – ядерна частина. А на таких виробах зазвичай застосовуються ядерні частини потужністю від 200 до 500 кілотонн. Тобто приблизно половина мега тонни, – резюмував авіаексперт.

