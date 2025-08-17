Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 17 серпня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.
Такі дані 17 серпня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 17 серпня 2025
Втрати РФ на 17 серпня 2025
- особового складу – близько 1 069 950 (+900) осіб;
- танків – 11 116 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 143 (+8);
- артилерійських систем – 31 589 (+49);
- РСЗВ – 1 468 (+1);
- засобів ППО – 1 208 (+1);
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);
- крилатих ракет – 3 558;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);
- спеціальної техніки – 3 942.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
