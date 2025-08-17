Укр Рус
Укр Рус
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Карта бойових дій на 17 серпня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Такі дані 17 серпня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 17 серпня 2025

Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025
Карта бойових дій на 17 серпня 2025

Втрати РФ на 17 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 069 950 (+900) осіб;
  • танків – 11 116 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 143 (+8);
  • артилерійських систем – 31 589 (+49);
  • РСЗВ – 1 468 (+1);
  • засобів ППО – 1 208 (+1);
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);
  • крилатих ракет – 3 558;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);
  • спеціальної техніки – 3 942.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниЗСУКартаРосійська агресія
