Карта бойових дій на 17 серпня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

Такі дані 17 серпня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 17 серпня 2025

Втрати РФ на 17 серпня 2025

особового складу – близько 1 069 950 (+900) осіб;

танків – 11 116 (+4);

бойових броньованих машин – 23 143 (+8);

артилерійських систем – 31 589 (+49);

РСЗВ – 1 468 (+1);

засобів ППО – 1 208 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);

крилатих ракет – 3 558;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);

спеціальної техніки – 3 942.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

