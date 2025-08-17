Зеленський нагородив Дениса Прокопенка (Редіса) орденом Богдана Хмельницького

Прокопенко Денис Геннадійович (полковник Нацгвардії з позивним Редіс) отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Денис Прокопенко отримав орден Богдана Хмельницького

Відповідний указ №598 підписав президент України Володимир Зеленський 17 серпня.

Полковник Денис Прокопенко – один із найвідоміших українських командирів. У 2022 році під його керівництвом полк Азов тримав оборону Маріуполя та навколишніх територій.

Після кількох місяців боїв Прокопенко разом із іншими оборонцями потрапив у російський полон, але 21 вересня 2022 року його обміняли. Відповідно до домовленостей, командирів тимчасово відправили до Туреччини.

Після повернення на батьківщину Редіс відразу заявив, що повертається на фронт.

Хто ще отримав державні нагороди

Крім того, орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено десять бійців Нацгвардії: Ігоря Бензерука, Дениса Борцова, Станіслава Зобнєва, Святослава Козака, Максима Нечета, Богдана Олійника, Василя Савицького, Володимира Стрюкова, Антона Хвостика та Богдана Цимбала.

Ще кілька десятків воїнів Нацгвардії, Нацполіції, прикордонників та рятувальників ДСНС отримали ордени За мужність трьох ступенів (переважно посмертно), а також медалі За військову службу Україні, Захиснику Вітчизни та За врятоване життя.

Фото: Азов

