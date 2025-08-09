Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Росія втратить здатність фінансувати війну – посол США при НАТО
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
4 хв.

Зеленський запровадив санкції проти Росатому та енергетичних компаній РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією Росатом та енергетичними компаніями Росії.

Про це йдеться у відповідних указах №594/2025 та №595/2025 на сайті президента, а також заява журналістам уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, про що пише РБК-Україна.

Санкції проти Росатому

Одне рішення спрямоване проти Росатому, а інше пов’язане із необхідністю синхронізації українських санкцій з американськими.

Зараз дивляться

Санкції запроваджені проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтегрувати Запорізьку АЕС в енергосистему РФ, участі в захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва й обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через європейські дочірні компанії.

Серед фігурантів списку заступник генерального директора АТ Концерн Росенергоатом Микита Константінов, а також компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) та АТ Кіров-Енергомаш (РФ).

За словами Власюка, розширення санкційного тиску на Росатом є невід’ємною частиною боротьби за обмеження доступу РФ до критичних ядерних технологій і фінансування.

Друге рішення передбачає синхронізацію санкцій з ключовими міжнародними партнерами. Україна повністю синхронізувала санкції зі США, ухвалені в 2025 році, які спрямовані на енергетичний сектор та ВПК Росії, а також на мережі посередників у третіх країнах.

До санкційних списків увійшли дочірні компанії Газпромнафти в Росії, Казахстані, Таджикистані та Киргизстані, оператори тіньового флоту РФ і трейдерів, що обходять цінові обмеження на нафту.

Також під санкції потрапили виробники обладнання для російського ВПК у РФ, Китаї, Туреччині, ОАЕ та Малайзії, а ще фінансові й логістичні структури, які сприяють уникненню обмежень.

Україна заявила про готовність і надалі координувати дії з міжнародними партнерами, щоб посилювати санкційний тиск і зменшувати ризики його обходу.

Нещодавно Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти осіб, які займаються незаконним видобутком українських копалин на тимчасово окупованих територіях.

Читайте також
Більшість виборців Трампа підтримують жорсткі санкції проти РФ – опитування
Трамп і Путін

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийСанкції Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь