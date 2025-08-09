Зеленський запровадив санкції проти Росатому та енергетичних компаній РФ

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією Росатом та енергетичними компаніями Росії.

Про це йдеться у відповідних указах №594/2025 та №595/2025 на сайті президента, а також заява журналістам уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, про що пише РБК-Україна.

Санкції проти Росатому

Одне рішення спрямоване проти Росатому, а інше пов’язане із необхідністю синхронізації українських санкцій з американськими.

Санкції запроваджені проти 18 фізичних та 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтегрувати Запорізьку АЕС в енергосистему РФ, участі в захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва й обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через європейські дочірні компанії.

Серед фігурантів списку заступник генерального директора АТ Концерн Росенергоатом Микита Константінов, а також компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) та АТ Кіров-Енергомаш (РФ).

За словами Власюка, розширення санкційного тиску на Росатом є невід’ємною частиною боротьби за обмеження доступу РФ до критичних ядерних технологій і фінансування.

Друге рішення передбачає синхронізацію санкцій з ключовими міжнародними партнерами. Україна повністю синхронізувала санкції зі США, ухвалені в 2025 році, які спрямовані на енергетичний сектор та ВПК Росії, а також на мережі посередників у третіх країнах.

До санкційних списків увійшли дочірні компанії Газпромнафти в Росії, Казахстані, Таджикистані та Киргизстані, оператори тіньового флоту РФ і трейдерів, що обходять цінові обмеження на нафту.

Також під санкції потрапили виробники обладнання для російського ВПК у РФ, Китаї, Туреччині, ОАЕ та Малайзії, а ще фінансові й логістичні структури, які сприяють уникненню обмежень.

Україна заявила про готовність і надалі координувати дії з міжнародними партнерами, щоб посилювати санкційний тиск і зменшувати ризики його обходу.

Нещодавно Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій проти осіб, які займаються незаконним видобутком українських копалин на тимчасово окупованих територіях.

