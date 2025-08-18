Білий дім переймається, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом

Перед зустріччю Володимира Зеленського із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті 18 серпня Білий дім знову цікався в українських посадовців, чи одягне президент України костюм.

Про це пише Axios з посиланням на два поінформовані джерела.

Зустріч Зеленського з Трампом: у чому буде президент України

Видання зауважує, що вбрання Зеленського стало проблемою під час його попередньої зустрічі з Трампом, яка обернулася дипломатичним фіаско.

Президенту США не сподобався одяг Зеленського у стилі мілітарі, і він саркастично зауважив: “Він сьогодні дуже вирядився”.

Тоді деякі американські чиновники говорили, що питання костюма певною мірою вплинуло на результат зустрічі.

За даними співрозмовників, сьогодні Зеленський з’явиться в Білому домі у тому ж чорному піджаку, який він вдягав на саміті НАТО в Нідерландах у червні.

– Це буде “костюмний стиль”, але не повний костюм, – сказало один із них.

На саміті НАТО президент України вперше з лютого 2022 року одягнув піджак ділового стилю, і американські чиновники заявили, що Трамп був задоволений цим.

– Зеленський приїхав як нормальна людина, не божевільний, і був одягнений як той, хто повинен бути в НАТО… Тож вони мали гарну розмову, – сказав тоді американський чиновник в інтерв’ю Axios.

Один із радників Трампа, частково жартома, сказав Axios, що “було б добрим знаком для миру”, якби Зеленський одягнув костюм у понеділок, але додав: “Ми не очікуємо, що він це зробить”.

– Було б чудово, якби він одягнув краватку, але ми не очікуємо, що він це зробить, – сказав інший посадовець.

За словами джерел, Зеленський не одягне краватку в понеділок.

Проте невдоволення Трампа минулого разу стосувалося не лише одягу, кажуть його радники.

Вони вважають, що український президент почав краще апелювати до Трампа.

– Віддаймо йому належне. Він не такий поганий, яким був раніше, – сказав другий радник американського лідера, наголосивши, що не вважає, що цей саміт стане повторенням минулого.

