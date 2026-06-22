Уночі проти 22 червня російська влада повідомила про масовану атаку на Москву та Московську область.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та мер Москви Сергій Собянін.

Атаку на Москву 22 червня: що відомо

Перші повідомлення про проліт безпілотників над Московською областю почали з’являтися після третьої години ночі.

Зараз дивляться

У OSINT-спільнотах та російських Telegram-каналах публікували відео, на яких жителі різних населених пунктів фіксували рух невідомих дронів у напрямку російської столиці.

Паралельно мер Москви Сергій Собянін почав повідомляти про роботу протиповітряної оборони та заявляти про нібито збиття повітряних цілей.

Станом на 08:50, за його словами, сили ППО начебто знищили 61 безпілотник.

Частина повідомлень російської влади стосувалася саме “відбиття атаки”, однак без уточнення місць перехоплення цілей.

Також у спільнотах з’являлася інформація про посилення протиповітряної оборони поблизу торговельного центру Садовод та Московського нафтопереробного заводу в районі Капотня.

Офіційної інформації про можливі пошкодження або наслідки на момент публікації не надходило.

Варто зазначити, що це вже четверта атака на Москву за останні дні. Востаннє українські дрони атакували столицю РФ 19 червня.

Тоді мер Москви Сергій Собянін повідомляв, що системи ППО нібито збили близько 35 безпілотників, які прямували у бік Москви.

Тоді ж повідомлялося про роботу ППО поблизу Московського нафтопереробного заводу в районі Капотні. Також російська сторона заявляла, що аеропорт Шереметьєво продовжив роботу із запровадженими обмеженнями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 580-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.