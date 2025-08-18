Нічна атака України: РФ вдарила чотирма балістичними Іскандерами та 140 дронами

У ніч проти 18 серпня Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М та 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака на Україну 18 серпня

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, сьогодні вночі ворог запускав балістику із Таганрогу, Міллерово та Курська, а дрони – із Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зараз дивляться

На жаль, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях у Донецькій, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Зокрема, внаслідок атаки дронів в Харкові зафіксовано влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих, серед них — 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

Ще 20 людей постраждали, серед них шестеро дітей (наймолодшому шість років).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.