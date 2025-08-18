Ночная атака Украины: РФ ударила четырьмя баллистическими Искандерами и 140 дронами
В ночь на 18 августа Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М и 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Ночная атака на Украину 18 августа
По информации Воздушных сил ВСУ, сегодня ночью враг запускал баллистику из Таганрога, Миллерово и Курска, а дроны — из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских беспилотников на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
К сожалению, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
В частности, в результате атаки дронов в Харькове зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар.
Известно о пяти погибших, среди них — 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.
Еще 20 человек пострадали, среди них шестеро детей (самому младшему шесть лет).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.