Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.

Ночная атака Украины: РФ ударила четырьмя баллистическими Искандерами и 140 дронами

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

В ночь на 18 августа Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М и 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака на Украину 18 августа

По информации Воздушных сил ВСУ, сегодня ночью враг запускал баллистику из Таганрога, Миллерово и Курска, а дроны — из Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских беспилотников на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

К сожалению, зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

В частности, в результате атаки дронов в Харькове зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом, где вспыхнул пожар.

Известно о пяти погибших, среди них — 1,5-летняя девочка и 16-летний парень.

Еще 20 человек пострадали, среди них шестеро детей (самому младшему шесть лет).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

