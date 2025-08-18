Швидке просування – міф: ISW оцінив шанси РФ окупувати Донеччину

Є тільки один сценарій, за якого РФ може швидко окупувати усю територію Донецької області – це якщо Україна погодиться на вимогу російського агресора Володимира Путіна і перестане захищатися.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни у своєму останньому звіті.

Чому захоплення Донеччини може тривати роками

За даними ISW, від початку повномасштабного військового вторгнення окупаційні війська застрягли, воюючи за безліч населених пунктів Донецької області. Триває уже четвертий рік війни, і своїх цілей вони так і не досягли.

– Захоплення іншої частини Донецької області, ймовірно, займе у російських військ роки, – йдеться у звіті.

Крім того, зазначається, що кампанії РФ із захоплення укріплених міських районів на Сході даються окупантам дуже “дорого”, і це є “реальністю, далекою від заяв Путіна щодо швидкого просування”.

Так, за 2024-2025 роки агресори провели чотири великі кампанії на Сході України. Вони продемонстрували, наскільки складно для РФ буде захопити решту Донецької області силою.

– Російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися приблизно на 6,8 миль (приблизно 11 км) від західного Бахмута до західних околиць Часового Яру, – підрахували фахівці.

В ISW також нагадали, що росіяни намагались захопити Покровськ Донецької області ще в лютому 2024 року.

– Усі ці спроби, що тривали понад 18 місяців, досі не принесли успіху, – констатували аналітики.

Згідно зі звітом, нещодавні російські наступи на північний схід від Покровська теж вказали на те, що РФ не зможе швидко захопити міські й укріплені райони.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Дональд Трамп у розмові із Зеленським і європейськими лідерами заявляв, що Володимир Путін претендує на всю територію Донецької та Луганської областей.

В обмін він нібито готовий розглянути замороження фронту на Запорізькому і Херсонському напрямку.

Крім того, повідомляється, що РФ нібито відмовиться від деяких окупованих територій України на Сумському та Харківському напрямках.

Російський диктатор, крім іншого, зажадав формального визнання незаконно окупованого Кримського півострова частиною Росії та скасування щонайменше частини антиросійських санкцій.

Україні ж він хоче заборонити вступ до НАТО і змусити надати російській мові офіційний статус. Ще очільник Кремля вимагає легітимізувати і надати повну свободу дій Російській православній церкві в Україні.

Президент України у відповідь заявив, що українці не віддадуть свою землю окупантам без бою, а також що територіальне питання зафіксоване в Конституції України, яку ніхто не порушуватиме.

Пізніше Зеленський ще раз підтвердив, що Сили оборони не покинуть неокуповану частину Донбасу в обмін на припинення вогню.

