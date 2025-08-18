Скільки території України окуповано за 1010 днів: огляд від аналітиків DeepState

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року і стало наймасштабнішою агресією проти нашої держави з часів Другої світової війни. У перші тижні ворог зміг просунутися на значні території, використовуючи фактор раптовості.

Який відсоток території України окупувала Росія за останні 1010 днів, читайте в нашому матеріалі.

Скільки відсотків території України окупувала Росія за 1010 днів

За даними DeepState, за останні 1010 днів війни ворог захопив менше 1% території України.

Зараз дивляться

Станом на 12 листопада 2022 року під окупацією перебувало 108 651 км². На 17 серпня 2025 року площа тимчасово окупованих територій України становила 114 493 км².

Таким чином, за цей період ворог захопив додатково 5 842 км² української території, що становить близько 0,97% від усієї площі України у міжнародно визнаних кордонах.

На жаль, на початку повномасштабного вторгнення ворог досяг значних успіхів. Проте завдяки наступальним операціям на півночі країни, а також у Харківській та Херсонській областях, значну частину територій вдалося повернути.

Після 12 листопада 2022 року противник продовжував проводити активні наступальні дії, що з невеликими перервами тривають і досі. Наприклад, восени тривав активний наступ на Бахмут.

Скільки території України окупувала РФ у липні 2025 року

За інформацією DeepState, у липні російська армія окупувала 564 км² території України. Порівняно з червнем, динаміка майже не змінилася, адже різниця вкладається у межі статистичної похибки.

Найбільш затратними для РФ виявилися Покровський та Сумський напрямки, де ворог витрачав значно більше ресурсів, але не досягав очікуваних результатів.

Новопавлівський напрямок визнаний найбільш небезпечним, оскільки саме там агресор із відносно невеликими зусиллями досягає значних успіхів.

На решті ділянок фронту простежується майже лінійна залежність: кількість атак майже прямо пропорційна до здобутих територій. Це стало несподіваним навіть для самих дослідників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.