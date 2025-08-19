Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Важливо не дати РФ ухилитися від тристоронньої зустрічі – ЦПД

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Росії не можна дозволяти затягувати час у тристоронніх переговорах Зеленського, Путіна та Трампа.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

За його словами, помічник президента РФ Юрій Ушаков, виступаючи від імені глави Кремля Володимира Путіна, уникає обговорення формату тристоронньої зустрічі.

ЦПД – про переговори Зеленського з Путіним

Коваленко наголосив, що вся інформаційна та дипломатична стратегія Кремля будувалася навколо ідеї досягнення домовленостей зі США без залучення України.

Проте цей сценарій виявився нежиттєздатним через чітку позицію американської сторони.

— США дотримуються принципу — нічого про Україну без України. Саме тому Москва зараз уникає відкритої комунікації, — зазначив керівник ЦПД.

На думку Коваленка, надзвичайно важливо не дозволяти російській стороні навмисно затягувати переговорний процес.

Ухилення Ушакова від обговорення тристороннього формату, за його словами, є свідченням того, що Москва опинилася у складній ситуації через крах своїх початкових розрахунків.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Вашингтоні, президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі Зеленського з Путіним.

Після зустрічі Зеленського та Путіна, за словами президента США, відбудеться вже тристороння зустріч, до якої долучиться і він.

За словами американського лідера, найближчі тижні стануть вирішальними у російсько-українській війні.

