Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

СБУ затримала російського агента, який готував прорив ДРГ на Херсонщині

затримання

Служба безпеки України затримала колаборанта, який готував прорив диверсійно-розвідувальних груп на правобережжя Херсонської області.

Про це повідомляє СБУ.

Колаборант організовував прорив ДРГ на правий берег Херсонщини: що відомо

У відомстві заявили,  що російські спецслужби вдаються до нових способів потрапити у тил Сил оборони України.

У Херсоні працівники СБУ затримали 37-річного місцевого жителя. Чоловік збирав інформацію про прибережну територію та систему охорони оборонних об’єктів поблизу Дніпра.

У повідомленні йдеться, що окупанти планували проникнути на підконтрольну Україні територію, закріпитися на позиціях та чекати підходу основних сил із тимчасово окупованої частини регіону.

Колаборанта завербували працівники російського ГРУ після того, як він публікував антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Під час збору інформації для Росії він обходив прибережні території, фіксував позиції Сил оборони та випитував дані у місцевих мешканців під виглядом побутових розмов у магазинах.

Кіберфахівці СБУ задокументували його діяльність і затримали за місцем проживання.

Колаборанту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

