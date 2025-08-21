Чим відрізняється балістична ракета від крилатої – відповідь експерта

Балістичні та крилаті ракети відрізняються за конструкцією та мають різну траєкторію польоту. Про плюси та мінуси цих типів ракет, а також про те, які ракети найважче збити системам ППО – Фактам ICTV розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Як відрізняються траєкторії польоту балістичних та крилатих ракет

– Насправді тут все дуже просто. Балістична ракета так називається тому, що летить балістичною траєкторією, тобто перебуває в некерованому русі. Вона злітає під кутом 70 градусів, входить у розріджені шари атмосфери, а коли виходить на ціль знищення, вимикає двигун і далі летить балістичною траєкторією, тобто просто падає, – пояснив Олександр Коваленко.

За словами експерта, такий принцип польоту дає змогу:

заощадити пальне;

збільшити потужність бойової частини завдяки зменшенню паливного бака.

– Крилата ракета відрізняється тим, що значну частину свого польоту вона рухається умовною прямою. І лише перед заходом на ціль може трохи змінити траєкторію свого польоту: тобто спершу збільшити висоту, а потім дуже різко піти на ціль знищення, – розповів Коваленко.

Військовий експерт зазначив, що ще одна різниця між крилатими та балістичними ракетами полягає у різній швидкості польоту:

Зараз дивляться

балістичні ракети – надзвукова швидкість понад 1000 км/год;

крилаті ракети – дозвукова швидкість 860-900 км/год.

Які ракети складніше збивати системам ППО

За словами Олександра Коваленка, балістичні та крилаті ракети мають свої плюси та мінуси, які визначають тактику реагування систем ППО.

– Балістичну ракету набагато важче перехопити не тільки через швидкість, а й через траєкторію її підльоту до цілі, яка є вільним падінням, – розповів Коваленко.

Крім великої швидкості, балістична ракета на останньому відрізку траєкторії до цілі перебуває у майже вертикальному вільному падінні, тому опиняється в зоні видимості ППО на дуже короткий час. Щоб збити таку ракету, потрібні спеціалізовані комплекси протиракетної оборони з високою швидкодією і ракети, здатні перехоплювати її на траєкторії пікірування.

– Якщо ми говоримо про крилату ракету, здається, що вона має меншу швидкість, тому її легше перехопити, але це не зовсім так, тому що вона може летіти на наднизьких висотах, – пояснив експерт.

Деякі крилаті ракети, пояснив Коваленко, можуть летіти на висоті лише 30 метрів від поверхні землі. Тому засобам ППО набагато важче їх виявити та перехопити.

Якими ракетами Росія атакує Україну

На озброєнні російської армії є кілька видів крилатих та балістичних ракет, які вона регулярно запускає по українських населених пунктах. Найчастіше використовуються:

Іскандер -К – крилаті ракети, що низько летять, дальність ураження цілі – від 500 до 1500 км;

Іскандер-М – балістичні ракети, дальність дії – до 490 км;

Калібр – крилаті ракети, частіше запускаються з морських носіїв, дальність дії від 50 до 2500 км, можуть уражати наземні та морські цілі;

Х-101/555 – крилаті ракети повітряного базування, дальність ураження цілі – понад 2000 км;

Х-22 Буря – надзвукові аеробалістичні протикорабельні ракети великої дальності, швидкість польоту 4200 км/год, запускаються зі стратегічних бомбардувальників.

Гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал, які запускаються з винищувачів МіГ-31К.

Балістичні ракети KN-23, виготовлені у Північній Кореї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.