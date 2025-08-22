Погода у вересні в Києві та Україні: чи варто чекати холодів

Літо цього року в Україні видалося доволі теплим. Особливо спекотно було на півдні та південному-сході країни, де температура місцями піднімалася до +38…+40 °C.

Тож ми вирішили поспілкуватися із завідувачкою відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Вірою Балабух, щоби дізнатися, якою буде погода у Києві у вересні 2025 року і по всій території України.

Якою буде погода у вересні у Києві та в Україні

Експертка наголосила, що інформацію про можливу погоду восени отримують за допомогою розрахунків числових моделей світових центрів: Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF), а також Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), які традиційно займаються цим. Окремі країни також роблять подібні прогнози.

За наявними зараз даними, можна вже робити попередні оцінки погоди у вересні в Києві та на решті територій України. Водночас експертка наголошує, що такий прогноз не варто сприймати як стовідсотковий. Це не короткостроковий прогноз, який дають синоптики на 1-5 днів, а кліматичний.

– Подібні розрахунки дають змогу оцінити лише відхилення від кліматичної норми середніх за сезон чи місяць показників температури та кількості опадів, – наголосила експертка.

Тобто можна спрогнозувати, чи буде погода в Києві у вересні теплішою або прохолоднішою ніж зазвичай, а також чи спостерігатиметься дефіцит опадів або ж їхня кількість виявиться вищою за норму.

Кліматолог зазначає, що, відповідно до наявних даних, середня температура у вересні буде на 1°С вищою за кліматичну норму.

Проте вересень у 2025 буде трохи прохолоднішим, ніж минулого року. Адже в минулому та позаминулому роках вересень фактично був літнім місяцем, і температура повітря місцями сягала навіть 30°С.

– Цього року очікуються нижчі температури, хоча загалом вони все одно залишатимуться дещо вищими за норму, – попередила кліматолог.

Якщо розглянути територіальне розподілення, Україна ніби поділена на дві частини. У південних та південно-східних областях, центральних регіонах температура буде вищою за середньомісячну (15°).

Саме в цій частині країни, ймовірно, переважатимуть літні умови. Натомість на заході України очікується дещо прохолодніша погода, типова для вересня.

Чи буде тепло в Києві у вересні

– Характерним явищем для вересня залишаються тумани. Температура повітря в Києві та по всій території України поступово знижуватиметься, нічні години будуть прохолодними, – наголосила кліматолог.

Вологість повітря через випаровування туманів також буде високою. Щодо опадів, то вони в Києві, за прогнозами, будуть у межах норми. Нарешті є ймовірність дощів на півдні України, де в попередні місяці майже не було опадів.

Аномалій щодо кількості опадів не очікується — ні надмірних, ні дефіциту. Важливо розуміти, що це місячний прогноз, і він лише показує, наскільки погода у цей період може відрізнятися від норми.

Погода в Києві на вересень 2025 року буде теплою та комфортною. Поки що літо та більш спекотна погода спостерігатиметься у південних, південно-східних та навіть центральних областях, а от на заході, а також на правобережжі та Поліссі, погода буде осінньою. Хоча температура на заході залишатиметься типовою для цього місяця.

