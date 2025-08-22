Укр Рус
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Важливо, щоб ветерани відчували вдячність всієї України – Зеленський

Зеленський на ветеранському форумі: незалежна Україна існує завдяки її захисникам
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський взяв участь у Міжнародному ветеранському форумі напередодні Дня Незалежності України.

Зеленський подякував українським воїнам

Подякувавши захисникам, Володимир Зеленський зазначив, що сподівається на їхню подальшу працю задля зміцнення держави.

– Пам’ятаємо: незалежна Україна існує завдяки тим, кому не байдуже, що буде з нею, – наголосив глава держави.

На думку президента, важливо, щоб ветерани знали та відчували подяку всієї України.

Зараз дивляться

Він висловив сподівання, що воїни надалі залишатимуться разом з Україною, щоб зміцнювати державу, працювати та берегти для наступних поколінь знання про сміливість, яка змінює історію та захищає право на життя.

За результатами зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент Володимир Зеленський озвучив бачення гарантій безпеки для України.

Він наголосив, що ці гарантії повинні бути співмірними з дією п’ятої статті НАТО та містити конкретний перелік держав, які підтримуватимуть Україну на землі, у небі та на морі.

Юлія Свириденко

