Кабмін схвалив законопроєкт про основи державної ветеранської політики: деталі

Кабінет міністрів України під час засідання 22 серпня ухвалив 11 рішень у питанні ветеранської політики. Зокрема, було схвалено законопроєкт про основи державної ветеранської політики.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Ветеранська політика: що ухвалено

– Сьогодні ми зробили крок назустріч нашим захисникам і захисницям. Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень, – повідомила Свириденко.

Як зазначила прем’єрка, було схвалено законопроєкт про основи державної ветеранської політики.

Зараз дивляться

Він визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує медичну, освітню, соціальну та правову підтримку.

Що передбачається:

ветеранські простори;

послуги за кошти держбюджету;

увічнення пам’яті загиблих.

Свириденко наголосила, що усі наявні пільги і документи залишаються чинними.

Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Як зазначила глава уряду, восени уряд очікує на ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про захисників і захисниць України.

Серед інших ухвалених рішень – затвердження запуску програми адаптації для ветеранів, які втратили зір. Також буде спрощено доступ до засобів реабілітації. Йдеться про крісла колісні, білі тростини та інші спецзасоби.

Відтепер іноземні військові, що воюють чи воювали в складі ЗСУ, матимуть право на безоплатне стоматологічне лікування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.