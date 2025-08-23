ЗСУ звільнили Зелений Гай на Донеччині від окупантів – ОСУВ Дніпро

Сили оборони України зупинили просування російських окупантів та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай у Донецькій області.

Звільнення Зеленого Гаю у Донецькій області

Як повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ Дніпро, контроль над Зеленим Гаєм встановили бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR.

Там зазначають, що російські військові активно намагаються повернути Зелений Гай та інші населені пункти у Донецькій області на східному напрямку під окупацію.

Зараз дивляться

– Але наші воїни стоять непохитно. У День Державного прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом, – йдеться у повідомленні.

В ОСУВ Дніпро наголошують, що морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони міцно стоять на захисті українського народу та продовжують знищувати ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.