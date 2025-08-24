Ворог повністю не контролює Часів Яр – ОСУВ Дніпро

Російська армія повністю не контролює місто Часів Яр у Донецькій області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов.

Яка ситуація в Часовому Яру

Віктор Трегубов повідомив, що ворог контролює лише частину міста Часів Яр, але це не надає російській армії переваг.

– Контроль над усім Часовим Яром дав би можливість просуватися до Костянтинівки. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що повідомляв сам Путін. Саме зараз вони це використати не можуть, – сказав речник.

За словами Трегубова, така ж ситуація відбувається й у місті Торецьк. Росіяни також не мають повного контролю в місті.

– Така ж історія із неповним контролем над містом Торецьк. Оскільки пройти саме місто та просунутися далі не можуть, то користі від того немає. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку, – каже Трегубов.

Нагадаємо, найінтенсивніші бої на фронті відбуваються на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Поблизу Добропілля ворога активно знищують. Проте ситуація в районі міста залишається напруженою.

