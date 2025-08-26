Кому зі студентів не надається відстрочка на період навчання: перелік категорій

Студенти, які перебувають на навчанні у коледжах, училищах та вищих навчальних закладах, мають право на відстрочку від мобілізації.

Це означає, що під час здобуття освіти вони тимчасово звільняються від обов’язку проходити військову службу, однак для отримання такої відстрочки потрібно дотриматися певних умов і правил, передбачених законодавством.

Про те, кому зі студентів не надається відстрочка від мобілізації та хто може її втратити, ми поспілкувалися з юристкою GRACERS Ганною Золотовою.

Які категорії студентів не мають право на відстрочку

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 1. ст. 10 Закону України Про освіту,

Про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Йдеться про продовження освіти на наступному рівні після завершення попереднього відповідно до встановленої освітньої ієрархії. Простими словами: після школи – вступ до коледжу чи університету, після бакалаврату – навчання в магістратурі, а після магістратури – вступ до аспірантури.

– Тобто ті, хто здобуває освіту не послідовно, не матимуть права на відстрочку від мобілізації, – зазначила експертка.

Як оформити відстрочку студентам

Відстрочка студентам не надається автоматично, тобто її потрібно оформити. Для отримання відстрочки необхіно надати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Для осіб, зарахованих на навчання до інтернатури:

довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури

довідку закладу охорони здоров’я про прийняття на посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна певної спеціальності або довідка закладу охорони здоров’я про проходження практичної частини підготовки в інтернатурі як лікар (фармацевт/провізор)-інтерн за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період подають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувача освіти за даними ЄДЕБО, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання.

Інформація про здобувачів освіти автоматично перевіряється через ЄДЕБО.

– Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період зазначеним особам надається на семестр, але не більше ніж на шість місяців. Не має значення, якою є форма фінансування – бюджетне місце чи контрактне, – наголосила юристка.

Кому зі студентів не надається відстрочка

– Відстрочка не надається чоловікам віком від 25 років, які вдруге здобувають освіту на тому ж або нижчому рівні та на заочній, дистанційній, мережевій чи індивідуальній формі навчання, – попередила експертка.

Кого можуть позбавити відстрочки зі студентів:

Тих, хто здобуває освіту не послідовно;

Студентів, які навчаються не на очній або дуальній формі навчання;

Тих, хто отримує вже здобутий освітній рівень повторно.

У більшості вищих навчальних закладів студенти, що завершують бакалаврат, отримують диплом наприкінці червня або на початку липня, тоді як наказ про зарахування до магістратури набирає чинності лише на початку вересня.

Тобто фактично з початку липня до початку вересня військовозобов’язаний студент не користується правом на відстрочку. В цей період особу можуть мобілізувати, якщо вік старше 25 років.

Чи заберуть відстрочку у студентів: які зміни готує уряд

Наразі у Парламенті розглядається законопроєкт № 13634. Цей документ може позбавити права на отримання відстрочки деяких студентів. Якщо законопроєкт буде ухвалено у нинішній редакції, то право на відстрочку від призову на військову службу для здобувачів освіти зберігатиметься лише за одночасного дотримання наступних умов:

Освіта здобувається за денною або дуальною формою.

Здобувач навчається в закладах освіти або наукових установах, що розташовані на території України.

Освіта здобувається вперше на рівні, який вищий за попередньо отриманий (тобто не повторюється той самий рівень освіти).

Право на відстрочку поширюється на студентів професійно-технічних закладів, фахових передвищих навчальних закладів, закладів вищої освіти, а також на докторантів, інтернів-лікарів (фармацевтів) та лікарів-резидентів.

Для закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти початок навчання має відбутися не пізніше року, в якому здобувачу виповнюється 25 років. Ця вимога не стосується студентів закладів вищої освіти, докторантів та лікарів.

Для студентів закладів вищої освіти навчання має відбуватися в межах розрахункового строку виконання освітньої програми (тобто не перевищувати нормативний час, встановлений освітньою програмою).

Іншими словами, якщо законопроєкт буде ухвалено без змін, певні категорії здобувачів освіти втратять право на відстрочку, навіть якщо раніше воно їм належало.

Хто зі студентів може втратити відстрочку, якщо законопроєкт ухвалять:

ті, хто навчається за кордоном у закордонних навчальних закладах або наукових установах;

студенти закладів вищої освіти, які перевищили встановлений розрахунковий строк навчання (зокрема ті, хто користувався академічною відпусткою);

здобувачі професійно-технічної або фахової передвищої освіти, які розпочали навчання пізніше року, в якому їм виповнилося 25 років;

ті, хто здобуває освіту на рівні, який вже раніше отримував (навіть якщо навчання не було завершене через відрахування).

