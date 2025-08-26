Сибіга пояснив Рубіо позицію України щодо гарантій безпеки

Гарантії безпеки для України мають бути конкретними, юридично обов’язковими та ефективними.

Про це глава української дипломатії Андрій Сибіга написав у соцмережі Х за підсумками телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, главою євродипломатії Каєю Каллас, а також міністрами закордонних справ Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Польщі та Британії.

– Я взяв участь у важливій телефонній розмові, присвяченій шляху до миру та гарантій безпеки для України, – наголосив Сибіга, додавши, що вона базувалася на попередніх контактах лідерів, успішному візиті президента Зеленського до Вашингтона та роботі радників з питань нацбезпеки.

У ході розмови він підтвердив позицію України про те, що гарантії безпеки повинні бути багатовимірними, включно з військовим, дипломатичним, юридичним та іншими рівнями.

– Ми всі поділяємо переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом, – сказав глава МЗС.

Сибіга також підтвердив, що Україна готова зробити наступні кроки до миру, зокрема до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних регіонах, давши шанс дипломатії.

– Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати. Якщо Росія продовжуватиме відхиляти значущі, конструктивні кроки на шляху до миру, вона повинна буде зіткнутися з наслідками: значним посиленням санкцій та зміцненням потенціалу України, – резюмував дипломат.

