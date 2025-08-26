Вибухи в Криму: під ударом могли бути станція Урожайна та нафтобаза у Джанкої

Вранці 26 серпня у тичасово окупованому Криму лунали вибухи, нібито були прильоти по станції Урожайна у селищі Красногвардійське та нафтобазі у Джанкої внаслідок атаки дронами.

Про це повідомляє моніторинговий канал Кримський вітер.

Вибухи в Криму 26 серпня: що відомо про наслідки для окупантів

Очевидці стверджують, що удар по залізничній станції Урожайна в селищі Красногвардійське був точним, підкріплюючи свої слова фото, на яких видно стовп чорного диму.

– Попередньо, є влучання по підстанції, – йдеться в повідомленні.

Крім того, про вибухи повідомляють жителі Джанкоя.

За їхніми словами, там є влучання по нафтобазі в районі залізничної станції.

При цьому в Міноборони РФ відзвітували, що з 07:00 до 07:30 черговими засобами ППО нібито знищили вісім безпілотних літальних апаратів над територією Криму.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

