Вибухи в Самарі Дніпропетровської області пролунали після опівночі 27 серпня.

Про це повідомили моніторингові спільноти.

Вибухи в Самарі сьогодні вночі: що відомо

Вибухи в Самарі сьогодні вночі прогриміли близько 00:16 27 серпня.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу Shahed тримають курс на схід Дніпропетровської області, північ Донецької області.

В обласній військовій адміністрації вибухи в Самарі сьогодні вночі поки не коментували.

Нагадаємо, що раніше вибухи в Самарі лунали 13 липня.

Тоді ворожі дрони понівечили школу та багатоквартирні будинки.

Також місто під атакою РФ було 24 та 27 червня.

Після вибухів у Самарі 27 червня, що стали наслідком ракетних ударів РФ, загинули п’ятеро людей. Ще 25 дістали поранення.

Вибухи у Самарі 24 червня обернулися загибеллю двох та пораненням ще 14 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

