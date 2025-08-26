Вибухи в Самарі на Дніпропетровщині: у регіоні – кілька груп Шахедів
Вибухи в Самарі Дніпропетровської області пролунали після опівночі 27 серпня.
Про це повідомили моніторингові спільноти.
Вибухи в Самарі сьогодні вночі: що відомо
Вибухи в Самарі сьогодні вночі прогриміли близько 00:16 27 серпня.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що кілька груп ударних безпілотників типу Shahed тримають курс на схід Дніпропетровської області, північ Донецької області.
В обласній військовій адміністрації вибухи в Самарі сьогодні вночі поки не коментували.
Нагадаємо, що раніше вибухи в Самарі лунали 13 липня.
Тоді ворожі дрони понівечили школу та багатоквартирні будинки.
Також місто під атакою РФ було 24 та 27 червня.
Після вибухів у Самарі 27 червня, що стали наслідком ракетних ударів РФ, загинули п’ятеро людей. Ще 25 дістали поранення.
Вибухи у Самарі 24 червня обернулися загибеллю двох та пораненням ще 14 людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.