За минулу добу на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Такі дані 27 серпня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 27 серпня 2025

Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025
Карта бойових дій на 27 серпня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

