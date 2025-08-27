У Дніпропетровській області біля населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка тривають активні бойові дії.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Яка ситуація на Дніпропетровщині

За словами Трегубова, не було окупації населених пунктів Запорізьке та Новогеоргіївка, проте російські війська туди заходили, внаслідок чого відбулися боєзіткнення на території цих селищ.

Речник ОСУВ Дніпро пояснив, що окупанти прагнули там закріпитися, але безрезультатно. Він наголосив, що зараз тривають активні бої, особливо біля Новогеоргіївки.

– Росіяни зайшли двома невеликими групами: одна – вісім, друга – 15 осіб. Намагалися закріпитися, вести бої. Звідти їх намагалися викинули. Закріпитися не вдалося, хоча вони не припиняють спроб, – наголосив Трегубов.

Як зазначив речник ОСУВ Дніпро, війська РФ заходять групами, потім накопичуються і об’єднуються.

Він пояснив, що подібна ситуація відбулася у Дніпропетровській області у цих двох населених пунктах, куди попрямували кілька таких малих груп.

Після цього виник вогневий контактний бій між Силами оборони України та російськими окупантами, сказав Трегубов.

За словами речника ОСУВ Дніпро, групи армії РФ намагаються проникати окремо повз українські лінії, за ними об’єднатися і далі йти, наприклад, такі дії спостерігалися під Добропіллям.

Нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ спростували інформацію про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка, про що раніше повідомляв аналітичний проєкт Deep State.

