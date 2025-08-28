Україна планує цього року проведення п’ятого, ювілейного саміту Кримської платформи на рівні лідерів, і сподівається на розширення кількості учасників.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час 4-го форуму експертної мережі Міжнародної Кримської платформи в Києві.

Підготовка 5-го саміту Кримської платформи

– Президент України вже надіслав запрошення. І ми хочемо, щоб у нинішньому році, за тією традицією яка вже склалася, кількість учасників ставала більшою порівняно з попереднім самітом, – наголосив він.

За його словами, йдеться про розширення учасників за рахунок не лише європейського, а й латиноамериканського, азійського та африканського регіонів.

Жовква зауважив, що Україна зміцнює свою дипломатичну присутність в Африці та Латинській Америці, тому важливо, щоб в цих країнах нас також почули і зрозуміли.

– На жаль, ми бачимо, що з Криму виросла та жахлива російська агресія, яку ми маємо сьогодні і проти якої ми сьогодні боремося. Немає, очевидно, в світі країни на будь-якому континенті, яка б тим чи іншим чином не зазнала впливу російської агресії, – зауважив представник ОП.

Він вкотре наголосив, що Крим – це Україна, він є, був і буде Україною.

– Жодних спроб легітимізації або будь-якого визнання де-юре Україна не сприйматиме. Чітка позиція президента України, – підсумував Жовква.

Попередній саміт Кримської платформи відбувся в Києві 11 вересня 2024 року.

