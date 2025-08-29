За минулу добу на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Загарбники завдали три ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 5 358 обстрілів, зокрема 102 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів-камікадзе.

Такі дані станом на 08:00 29 серпня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 29 серпня 2025

Ситуація в Україні на 29 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинув 20 керованих бомб, здійснив 163 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Западного, Синьківки, Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Ямполя, Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили десять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак у районах Щербинівки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Зелений Гай, Піддубне, Олександроград та Запорізьке.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 29 серпня 2025 року

особового складу – близько 1 070 480 (+850) осіб;

танків – 11 143 (+4);

бойових броньованих машин – 23 191 (+6);

артилерійських систем – 32 125 (+61);

РСЗВ – 1 476 (+2);

засобів ППО – 1 213 (+1);

літаків – 422;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54 375 (+414);

крилатих ракет – 3 598;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 60 116 (+109);

спеціальної техніки – 3 952.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 283-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

