Кремль піднімає ставки: чи вплине масована атака на Київ на позицію США щодо РФ

Засновник благодійного фонду Реактивна пошта і військовий експерт Павло Нарожний розповів Фактам ICTV, що швидкість ударного безпілотника Shahed становить приблизно 220-250 км/год, а реактивного дрона – 500 або навіть більше км/год.

– На людську мову, це означає те, що збити його за допомогою кулемета буде дуже-дуже складно, якщо не сказати нереально, тому що він занадто швидко рухається. Людина просто не зможе зреагувати. Його збивати можна тільки спеціальними засобами, – заявив Нарожний.

Він пригадав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коли востаннє коментував цю тему, зазначив, що приблизно 40% Shahed збивають мобільні вогневі групи. У разі реактивного Shahed можна про них забути, наголосив експерт.

– Тобто це означає, що збити його може тільки Gepard німецького виробництва або Skynex, тобто спеціалізовані системи. Або вже зенітні ракетні комплекси, такі як Бук, IRIS-T, Patriot та інші. Або ПЗРК – це Stinger, Ігла та інші. Ще один варіант – підіймати авіацію – це вже МіГ-29 або F-16, – сказав Нарожний.

Проте хороші новини полягають в тому, що такий реактивний Shahed є дуже дорогим за вартістю, адже він дуже відрізняється від безпілотника з двигуном внутрішнього згорання, бо технологічно складніший. У ворога таких Shahed не так багато. Вони небезпечні, але Сили оборони мають розуміння, як з ними боротися, наголосив експерт.

За його словами, зараз найбільше за кількістю застосування російською армією були, є та будуть Shahed з двигуном внутрішнього згорання. Він пояснив, що найскладніша частина, яка є у реактивному Shahed, – це турбореактивний двигун.

Його складно виробляти у великих кількостях, бо це дорого. Насправді ворогу вигідніше турбореактивні двигуни з реактивних Shahed використовувати для крилатих ракет, припустив Нарожний.

Він наголосив, що цей реактивний Shahed несе у кращому випадку 50 кг вибухівки, а якщо це скомпонувати у вигляді крилатої ракети з нормальною системою запуску, то він може підняти набагато більше – декілька сотень кілограмів.

– Тому казати, що буде масоване використання реактивних Shahed – це з області фантастики, – наголосив Павло Нарожний.

Удар по кораблю Військово-морських сил України

Російські війська завдали удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ. Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, внаслідок атаки загинув один член екіпажу та є поранені.

За його словами, більшість членів екіпажу перебуває в безпеці, а кількох військових моряків шукають.

Засновник благодійного фонду Реактивна пошта і військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу на заяви російських пропагандистів про те, що корабель могли уразити безекіпажним катером.

– Тобто вони перейняли нашу технологію, якщо це правда. Але в будь-якому випадку цей напрямок для нас небезпечний. Сьогодні вони ударили по військовому кораблю, а завтра вони можуть атакувати цивільний, наприклад, зерновоз чи інший корабель. Треба працювати для того, щоб унеможливити роботу таких безекіпажних катерів, – наголосив він.

Чи пов’язана масована атака з демонстрацією РФ на дії США

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович розповів Фактам ICTV, що сьогоднішню масовану атаку можна пов’язати з переговорним процесом та демонстрацією з боку російського диктатора Володимира Путіна.

– Я думаю, що частково так і є. Тобто, Путіну треба було зробити певний символічний крок напередодні зустрічі української делегації з американською і тим фактом, що наближається його візит до Китаю. Йому там треба говорити з Сі Цзіньпінем. А після цього завершується той дедлайн, який виносив Трамп, – пояснив він.

На думку політолога, є ще один важливий момент. Ця історія має додаткову підставу, яка пов’язана з тим, що вчора вийшли з матеріалами про те, що так званий російський наступ повністю провалився.

На його думку, Путіну треба якимось чином підняти ставки та показати, що він може діяти з позиції сили. Рейтерович припустив, що цей обстріл став подібним свідченням, адже Росія так робить достатньо регулярно.