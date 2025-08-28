Павло Нарожний, Засновник БО Реактивна пошта
Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Кремль піднімає ставки: чи вплине масована атака на Київ на позицію США щодо РФ
У ніч на 28 серпня Україна пережила одну з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. Вона стала особливою через використання нових засобів – реактивних Shahed, які становлять серйозний виклик для української ППО.
Водночас Росія завдала удару по одному з кораблів Військово-морських сил України. Ці події відбуваються на тлі важливих міжнародних перемовин, що свідчить про те, що Кремль намагається поєднувати воєнний тиск з політичними сигналами для Заходу.
Що відомо про масований удар по Києву та Україні, атаку на корабель ВМС і як це пояснюють експерти – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
- Масована атака на Київ та Україну 28 серпня
- Атака на Київ 28 серпня: застосування реактивних Shahed
- Удар по кораблю Військово-морських сил України
- Чи пов’язана масована атака з демонстрацією РФ на дії США
Масована атака на Київ та Україну 28 серпня
У ніч на 28 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву та території України ударними дронами, ракетами повітряного та наземного базування.
Загалом армія РФ застосувала 629 засобів повітряного нападу, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Серед них:
- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів, запущених з різних напрямків;
- дві аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал з повітряного простору Липецької та Воронезької області Росії;
- дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької області РФ;
- 20 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області Росії.
За підрахунком Повітряних сил ЗСУ, силами ППО вдалося збити чи подавити 589 повітряних цілей. Зокрема:
- 563 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- одну аеробалістичну ракету Х-47М2 Кинджал;
- сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 13 локаціях, падіння збитих уламків на 26 локаціях.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій України зазначили, що внаслідок російського масованого удару Росії по Києву загинула 21 людина, серед яких – чотири дитини, ще понад 60 постраждалих.
Крім столиці, є пошкодження на Київщині у Фастівському та Броварському районах. У Слов’янську Донецької області армія РФ завдала удару Іскандерами, через що є четверо поранених.
У Вінницькій області під атаку потрапила критична інфраструктура, а у Запоріжжі спалахнула пожежа після обстрілу підприємства. Вибухи також лунали у Дніпропетровській, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.
Атака на Київ 28 серпня: застосування реактивних Shahed
Начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що під час нічної атаки на Київ війська РФ застосували реактивні Shahed, які за польотними параметрами нагадують крилаті ракети. Серед таких – реактивні дрони Герань-3.
Засновник благодійного фонду Реактивна пошта і військовий експерт Павло Нарожний розповів Фактам ICTV, що швидкість ударного безпілотника Shahed становить приблизно 220-250 км/год, а реактивного дрона – 500 або навіть більше км/год.
– На людську мову, це означає те, що збити його за допомогою кулемета буде дуже-дуже складно, якщо не сказати нереально, тому що він занадто швидко рухається. Людина просто не зможе зреагувати. Його збивати можна тільки спеціальними засобами, – заявив Нарожний.
Він пригадав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коли востаннє коментував цю тему, зазначив, що приблизно 40% Shahed збивають мобільні вогневі групи. У разі реактивного Shahed можна про них забути, наголосив експерт.
– Тобто це означає, що збити його може тільки Gepard німецького виробництва або Skynex, тобто спеціалізовані системи. Або вже зенітні ракетні комплекси, такі як Бук, IRIS-T, Patriot та інші. Або ПЗРК – це Stinger, Ігла та інші. Ще один варіант – підіймати авіацію – це вже МіГ-29 або F-16, – сказав Нарожний.
Проте хороші новини полягають в тому, що такий реактивний Shahed є дуже дорогим за вартістю, адже він дуже відрізняється від безпілотника з двигуном внутрішнього згорання, бо технологічно складніший. У ворога таких Shahed не так багато. Вони небезпечні, але Сили оборони мають розуміння, як з ними боротися, наголосив експерт.
За його словами, зараз найбільше за кількістю застосування російською армією були, є та будуть Shahed з двигуном внутрішнього згорання. Він пояснив, що найскладніша частина, яка є у реактивному Shahed, – це турбореактивний двигун.
Його складно виробляти у великих кількостях, бо це дорого. Насправді ворогу вигідніше турбореактивні двигуни з реактивних Shahed використовувати для крилатих ракет, припустив Нарожний.
Він наголосив, що цей реактивний Shahed несе у кращому випадку 50 кг вибухівки, а якщо це скомпонувати у вигляді крилатої ракети з нормальною системою запуску, то він може підняти набагато більше – декілька сотень кілограмів.
– Тому казати, що буде масоване використання реактивних Shahed – це з області фантастики, – наголосив Павло Нарожний.
Удар по кораблю Військово-морських сил України
Російські війська завдали удару по кораблю Військово-морських сил ЗСУ. Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, внаслідок атаки загинув один член екіпажу та є поранені.
За його словами, більшість членів екіпажу перебуває в безпеці, а кількох військових моряків шукають.
Засновник благодійного фонду Реактивна пошта і військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу на заяви російських пропагандистів про те, що корабель могли уразити безекіпажним катером.
– Тобто вони перейняли нашу технологію, якщо це правда. Але в будь-якому випадку цей напрямок для нас небезпечний. Сьогодні вони ударили по військовому кораблю, а завтра вони можуть атакувати цивільний, наприклад, зерновоз чи інший корабель. Треба працювати для того, щоб унеможливити роботу таких безекіпажних катерів, – наголосив він.
Чи пов’язана масована атака з демонстрацією РФ на дії США
Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович розповів Фактам ICTV, що сьогоднішню масовану атаку можна пов’язати з переговорним процесом та демонстрацією з боку російського диктатора Володимира Путіна.
– Я думаю, що частково так і є. Тобто, Путіну треба було зробити певний символічний крок напередодні зустрічі української делегації з американською і тим фактом, що наближається його візит до Китаю. Йому там треба говорити з Сі Цзіньпінем. А після цього завершується той дедлайн, який виносив Трамп, – пояснив він.
На думку політолога, є ще один важливий момент. Ця історія має додаткову підставу, яка пов’язана з тим, що вчора вийшли з матеріалами про те, що так званий російський наступ повністю провалився.
На його думку, Путіну треба якимось чином підняти ставки та показати, що він може діяти з позиції сили. Рейтерович припустив, що цей обстріл став подібним свідченням, адже Росія так робить достатньо регулярно.
Політолог переконаний, що у системі координат Путіна – це аргумент. Проте українці вже завтра дізнаються, наскільки цей аргумент буде сприйнятий американцями, сказав експерт.
Рейтерович припустив, що певною мірою масовані атаки по Україні можуть вплинути на рішучість США щодо санкцій і наслідків для Росії. Але безпосередньо це буде обумовлено рішенням Путіна щодо прямих перемовин з Україною – це відбудеться не раніше, ніж у середині наступного тижня.
– 31 серпня Путін їде до Китаю, у нього там чотириденний візит. Середа, четвер і наступна п’ятниця можуть в цьому плані бути показовими. Тобто президенту США Дональду Трампу треба виходити і говорити, що Путін повинен дати відповідь. Він відповідь не дає: значить він не хоче тоді те, що Трамп обіцяв. Так повинно виглядати і працювати. Чи зробить це Трамп – подивимося. Я думаю, що йому буде просто нікуди діватися, – наголосив політолог.
Ігор Рейтерович стверджує, що Трамп повинен буде побачити від Росії якісь конкретні кроки, які свідчитимуть про те, що Москва нібито не проти сідати за стіл перемовин.
Якщо таких кроків Трамп не побачить, то йому доведеться діяти інакше, інакше він опиниться у слабкій позиції, яку не може собі дозволити, вважає політолог.