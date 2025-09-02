У Львові, у вівторок, 2 вересня, прощаються із нардепом Андрієм Парубієм, якого вбили 30 серпня.

Церемонія прощання з Парубієм у Львові

Чин похорону з нагоди прощання з Парубієм розпочався у Соборі святого Юра. Очолив чин похорону митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архиєпархії в США Борис Гудзяк.

Попрощатись із Андрієм Парубієм до Львова прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, лідери парламентських фракцій – Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, деякі депутати ВР, голова НБУ Андрій Пишний, чинні та колишні депутати Львівської міської та обласних рад.

Зараз дивляться

Далі на пл. Ринок, біля Ратуші – загальноміська церемонія прощання.

– Путін хоче поселити в наші серця ненависть, страх. Любіть один одного і захищайте навіть своїм життям нашу Богом дану гідність. Його жертва кличе нас до нового спротиву. Наша присутність тут зобов’язує нас до єдності, – зазначив у промові Борис Гудзяк.

Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, що у суботу, 30 серпня, у Львові вбили Андрія Парубія – колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України.

Фото: шеф-редактор програми Факти ICTV Лех Володимир

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.