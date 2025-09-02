Причина кожної сотої смерті – це самогубство, а понад 1 млрд людей живуть із психічними розладами — про це йдеться у новому звіті ВООЗ “Світове психічне здоров’я”.

Суїцид як причина смерті: що відомо

За даними ВООЗ, щороку у світі понад 720 тис. людей вчиняють суїцид. Для підлітків і молодих людей до 30 років самогубство є одної з найпоширених причин смерті.

– У світі самогубство є причиною більш ніж однієї смерті зі 100, і на кожну смерть припадає 20 спроб, – зазначила Девора Кестель, голова відділу неінфекційних захворювань та психічного здоров’я ВООЗ.

Агентство попереджає, що попри зниження рівня суїцидів, поширеність психічних розладів, як-от тривога та депресія навпаки зростає. Однак лише 9% людей з депресією отримують лікування.

– Між 2011 і 2021 роками кількість людей, які живуть з психічними розладами, зростала швидше, ніж населення світу, – йдеться у звіті.

Водночас є позитивні тенденцї, на сьогодні психіатрична допомога та психосоціальна підтримка, зокрема заходи щодо зміцнення психічного здоров’я, програми психологічної підтримки для дітей раннього віку та школярів доступні у 80% країн світу. Тоді як у 2020 році цей показник був лише 39%.

Фінляндія є яскравим прикладом країни, якій вдалося знизити рівень самогубств більш ніж у два рази. Цей успіх став можливим завдяки комплексному підходу до проблеми психічного здоров’я та впровадженню ефективних стратегій.

– Трансформація служб психічного здоров’я є однією з найактуальніших проблем громадського здоров’я, – наголосив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Джерело : MedicalXpress

