Масована нічна атака на Україну: РФ використала 24 ракети та більше 500 дронів
У ніч проти 3 вересня (із вечора вівторка) РФ масовано атакувала Україну із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування, загалом використавши 526 засобів повітряного нападу.
Наслідки нічної атаки 3 вересня: скільки дронів і ракет збила ППО
Протягом ночі та ранку окупаційні віська РФ запустили у бік України:
- 502 ударних дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів – із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму;
- 16 крилатих ракет Калібр – із акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-101 – із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю РФ.
Силами авіації, ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп станом на 09:00 збито або подавлено 451 повітряну ціль:
- 430 ворожих безпілотників;
- 14 крилатих ракет Калібр;
- 7 крилатих ракет Х-101.
Водночас зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на 14.
Атака триває, в повітряному просторі України – ще декілька дронів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.