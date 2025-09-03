У ніч проти 3 вересня (із вечора вівторка) РФ масовано атакувала Україну із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування, загалом використавши 526 засобів повітряного нападу.

Наслідки нічної атаки 3 вересня: скільки дронів і ракет збила ППО

Протягом ночі та ранку окупаційні віська РФ запустили у бік України:

502 ударних дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів – із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму;

і безпілотники-імітатори різних типів – із напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталового, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму; 16 крилатих ракет Калібр – із акваторії Чорного моря;

– із акваторії Чорного моря; 8 крилатих ракет Х-101 – із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю РФ.

Силами авіації, ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп станом на 09:00 збито або подавлено 451 повітряну ціль:

430 ворожих безпілотників;

14 крилатих ракет Калібр;

7 крилатих ракет Х-101.

Водночас зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на 14.

Атака триває, в повітряному просторі України – ще декілька дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

