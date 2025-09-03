Українські моряки знищили швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендрівську косу.

Про це 3 вересня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Знищення катера Чорнморського флоту РФ

– ВМС знищили черговий швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу (довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря біля берегів Херсонської області, – Ред.), – мовиться у повідомленні.

Разом з катером ліквідовано сімох окупантів, ще чотирьох поранено.

20 серпня бійці ГУР під час спецоперації знищили в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області катер із російськими окупантами. Тоді усі п’ятеро членів екіпажу були ліквідовані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

