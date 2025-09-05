Президент Володимир Зеленський розповів, що останні випробування Україною далекобійного озброєння були позитивними, тож далі – початок виробництва.

Зеленський про далекобійну зброю України

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з президентом Євроради Антоніу Коштою розповів, що українські фахівці працюють над далекобійністю, багато чого розроблено і випробувано.

– Випробування були позитивні. Якусь інформацію ви маєте, якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами. Поки що фінансів не вистачає, але ми над цим працюємо, – сказав президент України.

Він зауважив, що далекобійна зброя – це точно гарантія безпеки для України, і зараз активно розвивається спільне виробництво з партнерами.

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– Перша така лінія запускається в Данії, і такі лінії будуть відкриватися в інших країнах Європи, – додав президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що далекобійна крилата ракета Фламінго стала великим успіхом української ракетної програми. Також вже відомо, що розпочато серійне виробництво цієї зброї.

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