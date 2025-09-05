27 серпня 2025 року на сайті електронних петицій до Кабінету Міністрів України була зареєстрована ініціатива, яка викликала жваве обговорення у суспільстві. Це петиція про виїзд за кордон чоловіків 18-24 років.

Що відомо про петицію про виїзд за кордон 18-24 роки та скільки голосів вона набрала, читайте в нашому матеріалі.

Петиція про виїзд 18-24 років: деталі ініціативи

Автор петиції №41/008510-25еп звертається до Прем’єр-міністра та членів Кабінету Міністрів із проханням переглянути чинні обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком 18–24 років, включно з тими, кому вже виповнилось 23–24.

Зараз дивляться

Ініціатор петиції вказує, що у законодавстві немає різниці між цими віковими категоріями, але на практиці чоловіки віком 23–24 років залишаються обмеженими у правах, як і 18-річні, попри різні обставини та життєві ситуації.

Також петиція аргументує, що на момент початку повномасштабного вторгнення чоловіки 23–24 років були у віці 20–21 року і з того часу не мали змоги побачитися з родинами за кордоном.

Автор апелює до демократичних цінностей України та підкреслює, що лібералізація правил виїзду сприятиме зниженню рівня нелегального перетину кордону, зменшенню корупції та покращенню іміджу держави.

Окремо ініціатор пропонує:

надати дозвіл на виїзд чоловікам, які мають законну відстрочку від мобілізації (незалежно від віку), наприклад, вчителям;

переглянути обмеження для чоловіків віком 50–55 років, які, на думку автора, не належать до боєздатної категорії та здебільшого вступають до лав ЗСУ добровільно.

Петиція про виїзд за кордон чоловіків 18-24 років: скільки голосів набрала

Станом на зараз петиція вже зібрала 7 568 голосів підтримки.

Щоб петицію розглянув Кабінет Міністрів України, вона має набрати 25 000 голосів підтримки протягом 90 днів з моменту її публікації на офіційному сайті електронних петицій. Після досягнення необхідної кількості голосів петиція реєструється як така, що підлягає розгляду.

Уряд або уповноважений орган готує офіційну відповідь протягом 10 робочих днів із моменту завершення збору підписів. У відповіді вказується позиція уряду щодо викладених у петиції пропозицій, можливі кроки для їх реалізації або пояснення, чому реалізація неможлива, а також зазначається відповідальний орган, який має опрацювати це питання. Офіційна відповідь публікується на сайті електронних петицій.

Читайте також У ДПСУ назвали причини відмов у виїзді для деяких чоловіків 18-22 років

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.