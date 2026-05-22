Частина високопосадовців у Кремлі вважає, що війна проти Києва зайшла у глухий кут, адже Україна стабілізує фронт і посилює удари дронами. Водночас російський диктатор Володимир Путін нібито хоче завершити війну до кінця року на умовах, які вважає переможними.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про ознаки виснаження вторгнення РФ

Україна та її союзники дедалі більше впевнюються, що вторгнення Росії вичерпується, адже Київ стабілізує лінію фронту та стримує весняний наступ Москви.

Зараз дивляться

Зростаюча ефективність України у використанні безпілотників для завдання значних втрат російським військам супроводжується ударами за лінією фронту та глибоко всередині Росії. Це, у свою чергу, посилює критику дій президента Володимира Путіна у Кремлі.

Поряд із економічним спадом та обмеженнями в інтернеті це спричиняє зростання втоми від війни серед пересічних росіян.

– Нервовий настрій поширюється й серед частини російської еліти. Деякі високопосадовці Кремля вважають, що війна зайшла у глухий кут і не має чіткого шляху вирішення, – повідомляють джерела, знайомі з ситуацією.

Путін, за їхніми словами, хоче завершити війну до кінця цього року, але лише на умовах, які він вважає переможними. Серед них – повний контроль над Донецькою та Луганською областями, які російські війська не змогли захопити протягом понад десяти років, а також ширша угода про безпеку з Європою, що фактично закріпила б територіальні здобутки Москви.

Зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно заперечує, що Путін встановлював будь-які подібні терміни.

Тим часом Україна готується до можливого нового російського наступу влітку та попереджає про ймовірні спроби посилення тиску, зокрема через нові хвилі мобілізації в РФ.

Водночас українські війська здебільшого утримують лінію фронту після зимового загострення бойових дій. За даними DeepState, значну частину фронту стабілізовано до середини травня.

Україна також покращила співвідношення втрат до приблизно одного українського військового на п’ять російських, стверджують міжнародні посадовці. Представники США та Європи також відзначають посилення української армії.

Безпілотники, які Україна розгортає у зростаючій кількості, стали одним із ключових факторів війни. Вони допомагають компенсувати нестачу людських ресурсів, яка триває від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Попри це, Київ досяг ще не всіх своїх стратегічних цілей – значна частина окупованих Росією територій залишається під контролем РФ, а переговори про мир, які проходять за участі США, залишаються у глухому куті.

Крім того, в Україні також зростає втома населення від війни, а мобілізація залишається дуже непопулярною.

Уряд працює над реформами, які мають підвищити мотивацію військових, збільшити зарплати піхоти та розширити використання безпілотних систем.

Також українська ППО продовжує ефективно збивати дрони, але стикається з труднощами у протидії балістичним ракетам.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи українську атаку на НПЗ у Ярославлі, зауважив, що таким чином оборонці “повертають війну додому, в Росію”, що, на його думку, є цілком справедливим.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.