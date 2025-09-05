Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала у Запоріжжі російського агента, який готував нову серію повітряних атак по енергетичній інфраструктурі.

Головним завданням зловмисника був пошук і передання ворогу координат підстанцій, що генерують електроенергію для Запорізької й Дніпропетровської областей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зараз дивляться

У Запоріжжі затримали російського агента: що відомо

Як встановило розслідування, російським агентом виявився 28-річний випускник Запорізького електротехнічного коледжу.

Російська військова розвідка завербувала його через Telegram-канали.

За інструкцією куратора фігурант влаштувався на роботу до провідної енергокомпанії Запоріжжя, щоб шпигувати для ворога зсередини підприємства.

Агент доповідав окупантам про наслідки їхніх атак по енергетичних об’єктах, а також збирав дані щодо відновлення потужностей підприємств після обстрілів.

Фігурант періодично їздив на Дніпропетровщину, де вишукував аналогічну інформацію про функціонування енергосистеми регіону.

Під час формування агентурного звіту зловмисник позначав геолокації потенційних цілей на Google-карті та готував текстовий опис кожного об’єкта.

Співробітники СБУ затримали російського крота і провели комплексні заходи для убезпечення українських об’єктів.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.