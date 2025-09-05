Загін спеціальної розвідки ВМС ЗСУ здійснив операцію з порятунку українських захисників, які переховувалися на окупованій російськими військами території протягом трьох років.

Цю історію розповів командувач Військово-морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Порятунок українських захисників з окупації

Українських захисників, які переховувалися на окупованій території три роки, евакуювали Янголи – це загін спеціальної розвідки ВМС.

Уповноважена президента з питань захисту прав військових і їхніх родин Ольга Решетилова повідомила, що брат-близнюк нещодавно обміняного морського піхотинця у 2022 році на Сході України дістав тяжке поранення.

Чоловік потрапив до лікарні та був врятований небайдужими медиками, які приховали його від російських силовиків.

Пізніше стало відомо, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які були змушені переховуватися там понад три роки.

Неїжпапа, Решетилова та командувач Нацгвардії Олександр Півненко створили координаційний штаб. До порятунку захисників долучили спеціальні підрозділи ВМС і НГУ.

Евакуювати вдалося всіх захисників: морського піхотинця та трьох бійців НГУ. Водночас з окупованої території вивезли працівника лікарні, який допомагав у переховуванні українських військовослужбовців.

Операцію спланували та розділили на кілька етапів, з урахуванням нелегального становища усіх осіб, високою активністю ведення бойових дій, що ускладнювалося посиленими фільтраційними заходами з боку спецслужб Росії, заявив командувач ВМС.

За його словами, загін спеціальної розвідки Військово-морських сил ЗСУ Янголи врятував уже 88 людей та вкотре довів, що для українських воїнів немає нічого неможливого.

