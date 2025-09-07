Втрати ворога на 7 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 292-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 088 150 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 7 вересня 2025

особового складу – близько 1 088 150 (+970) осіб;

танків – 11 163 (+2);

бойових броньованих машин – 23 254 (+11);

артилерійських систем – 32 516 (+42);

РСЗВ – 1 481 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 817 (+294);

крилатих ракет – 3 686;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 054 (+104);

спеціальної техніки – 3 961 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

