Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 7 вересня: мінус ще 970 окупантів та 42 артсистеми
Втрати ворога на 7 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 292-гу добу повномасштабної війни сягнули 1 088 150 вбитими і пораненими.
Втрати РФ на 7 вересня 2025
- особового складу – близько 1 088 150 (+970) осіб;
- танків – 11 163 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 254 (+11);
- артилерійських систем – 32 516 (+42);
- РСЗВ – 1 481 (+1);
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 817 (+294);
- крилатих ракет – 3 686;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 054 (+104);
- спеціальної техніки – 3 961 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
