Вранці 8 вересня армія РФ завдала чергового удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області, яка забезпечувала вугіллям теплову генерацію України.

Це вже другий обстріл енерогооб’єкта компанії за останні два тижні.

Удар по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині: наслідки

– Внаслідок атаки триває руйнація будівлі підприємства та пошкодження технологічного обладнання. Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України, – мовиться у повідомленні енергокомпанії.

Наразі робота фабрики паралізована, її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Перед цим, 26 серпня, внаслідок обстрілу з боку РФ зруйновано будівлю збагачувальної фабрики ДТЕК на Донеччині.

Тоді також було серйозно пошкоджено обладнання. Пожежу ліквідували, з працівників ніхто не постраждав.

Вночі та вранці 8 вересня окупанти завдали ударів по енерогооб’єктах у Київській та Сумській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

