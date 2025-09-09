Німеччина передає Україні дві повні системи Patriot, перші пускові установки яких уже доставлені в нашу країну

Пісторіус про пускові установки нових Patriot

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на початку 30-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України повідомив, що пускові установки нових Patriot вже передано в Україну.

– Окрім постійного постачання систем озброєнь та боєприпасів, Німеччина наразі передає Україні 2 повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставлені в Україну, – заявив Пісторіус.

Також він подякував норвезьким друзям за те, що вони покрили половину вартості цих двох систем.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 вересня, стартувало 30 засідання у форматі Рамштайн. До Лондону прибули міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль

Війна в УкраїніНімеччина
