Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та захоплення Запорізької АЕС майже всі елементи ядерної безпеки на станції були порушені.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Гроссі про елементи ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

За словами глави МАГАТЕ, на Запорізькій АЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки.

Йдеться про сім основних компонентів ядерної та фізичної безпеки, які МАГАТЕ визначило на початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед них:

фізична цілісність об’єктів, зокрема реакторів, паливних басейнів або сховища радіоактивних відходів;

справність обладнання – всі системи мають бути завжди працездатними;

відсутність тиску на персонал;

надійне постачання електрики – має бути забезпечено надійне зовнішнє електропостачання від мережі;

безперервна логістика – мають бути забезпечені логістичні ланцюжки постачання і транспортування до місць будівництва;

радіаційний контроль на місці та за його межами, заходи готовності до надзвичайних ситуацій і реагування на них;

функціонування каналів зв’язку з регулювальним органом та іншими особами.

Як стверджує гендиректор МАГАТЕ, залежність від єдиної зовнішньої лінії електропередач створює критичні ризики для станції.

Водночас усі шість реакторів перебувають у холодній зупинці, а жоден з них неможливо безпечно перезапустити, наголосив Гроссі.

Він зазначив, що рівень води в охолоджувальному басейні впав до 13,4 м – майже до критичної позначки в 12 м, після якої системи охолодження перестають працювати.

За даними МАГАТЕ, необхідно звести насосну станцію для стабільного функціонування систем охолодження. Там стверджують, що постійні бойові дії поблизу АЕС посилюють загрози.

